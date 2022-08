Elezioni 2022, liste Lega: big di governo in uninominali alla Camera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Chiuse le candidature per il Senato, la Lega è alle prese con le ultime limature per le liste alla Camera. Come già anticipato dal segretario Matteo Salvini, tutta la squadra di governo verrà riconfermata e sono infatti i nomi dei big del Carroccio i primi ad aver trovato una collocazione. “I sottosegretari uscenti della Lega Federico Freni, Nicola Molteni, Vannia Gava, Tiziana Nisini e Rossano Sasso saranno candidati in collegi uninominali alla Camera”, fa sapere il Carroccio. “In particolare: Freni nel Lazio, Molteni in Lombardia, Gava in Friuli Venezia Giulia, Nisini in Toscana e Sasso in Puglia”. Il ministro uscente Giancarlo Giorgetti e il vicesegretario della Lega Andrea Crippa saranno candidati ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – Chiuse le candidature per il Senato, laè alle prese con le ultime limature per le. Come già anticipato dal segretario Matteo Salvini, tutta la squadra diverrà riconfermata e sono infatti i nomi dei big del Carroccio i primi ad aver trovato una collocazione. “I sottosegretari uscenti dellaFederico Freni, Nicola Molteni, Vannia Gava, Tiziana Nisini e Rossano Sasso saranno candidati in collegi”, fa sapere il Carroccio. “In particolare: Freni nel Lazio, Molteni in Lombardia, Gava in Friuli Venezia Giulia, Nisini in Toscana e Sasso in Puglia”. Il ministro uscente Giancarlo Giorgetti e il vicesegretario dellaAndrea Crippa saranno candidati ...

