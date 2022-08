Bundesliga 2022 2023 | M’Gladbach imbattuto | Herta ko di misura

(Di venerdì 19 agosto 2022) Prosegue l’imbattibilità del Borussia Monchengladbach, che si aggiudica l’anticipo della terza giornata della. I padroni di casa battono dil’Berlino e, nell’attesa delle altre partite, sono momentaneamente al primo posto in classifica con sette punti. Decisivo il calcio di rigore trasformato da Plea al 34? del primo tempo. Gli ospiti non disdegnano di attaccare con continuità e rendersi pericolosi. L’occasione clamorosamente più ghiotta, tuttavia, capita ancora alla formazione di Farke, che al 70? fallisce il penalty con Hofmann e nei minuti finali sfiora il raddoppio con la scorribanda di Thuram. C’è sicuramente già qualcosa da rivedere per i berlinesi, che incappano nella seconda sconfitta in tre partite e non iniziano certamente con il piede giusto la loro ...

sportface2016 : #Bundesliga | #BorussiaMonchengladbach imbattuto: #HertaBerlino ko di misura - sportli26181512 : Nagelsmann: 'De Ligt ha subito uno strappo ai legamenti della mano': L'olandese del Bayern Monaco rischia di saltar… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Ronaldo-#Dortmund, l'a.d. del #Borussia: 'Una bella idea, ma non c'è niente' - BetItaliaWeb : ??????Pronostici Bundesliga 3a giornata: altra passeggiata per il Bayern Monaco contro il Bochum? Il Bayern gioca in… - dagoool19 : RT @ETGazzetta: #Ronaldo-#Dortmund, l'a.d. del #Borussia: 'Una bella idea, ma non c'è niente' -

SPORTFACE.IT

...00, andrà in scena il match Lione - Troyes, partita valida per la 3a giornata della Ligue 1/... valido per la giornata 3a di, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport ...La partita Bochum - Bayern Monaco di Domenica 21 agostoin diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la terza giornata di/2023 MONACO DI BAVIERA - Domenica 21 agosto, al Vonovia Rurstadium di Bochum, Bochum e Bayern Monaco - si affronteranno per la seconda giornata della- 2023 ; ... Bundesliga 2022/2023, M'Gladbach ancora imbattuto: Herta ko di misura L'olandese rischia di saltare la partita contro il Bochum a causa di uno strappo ai legamenti della mano: l'annuncio del tecnico Nagelsmann ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la terza giornata della Bundesliga 2022-2023 DORTMUND – Sabato 20 agosto al Signal Iduna Park, andrà in scena Borussia Dortmund-Werder Brema, gara ...