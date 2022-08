Audi - Svelato il primo teaser della Activesphere

(Di venerdì 19 agosto 2022) Si chiamala quarta concept che esplora il futuromobilità secondo l'. Dopo Skysphere, Grandsphere e Urbansphere, la nuova componentefamiglia delle Sfere sfoggia linee da sport utility sportiva. Con grandi ruote, un corpo-vettura rialzato e massiccio, una linea di cintura alta e un padiglione che, al contrario, appare basso e molto inclinato nella sua discesa verso la coda. Aspettando il 2023. Il tutto si osserva in chiaroscuro perché l'anticipazione che la Casa dei Quattro anelli ha voluto dare in occasioneMonterey Car Week si limita all'immagine-che vedete sopra: l'verrà svelata al completo solo all'inizio del 2023, per portare avanti il lavoro avviato nei mesi scorsi dai precedenti ...

