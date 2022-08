ATP Cincinnati 2022: avanti Medvedev, Tsitsipas e Alcaraz. Finisce la corsa di Jannik Sinner (Di venerdì 19 agosto 2022) Si allinea ai quarti di finale il tabellone del Masters 1000 di Cincinnati. Non ci sono più italiani, dopo la sconfitta molto dolorosa di Jannik Sinner nella notte contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Quest’ultimo sfiderà il croato Borna Coric, che dopo Lorenzo Musetti e Rafael Nadal supera anche lo spagnolo Roberto Bautista Agut, e lo fa molto nettamente. Sempre nella parte bassa del tabellone, dura un set la resistenza di Marin Cilic contro Carlos Alcaraz; il croato crolla nel secondo parziale, lasciando direttamente strada al murciano verso i quarti, dove incontrerà il britannico Cameron Norrie. Ancora più facili le cose per quest’ultimo, che travolge senza sconti la sorpresa del torneo, il padrone di casa e wild card Ben Shelton. ATP Cincinnati 2022, Jannik ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Si allinea ai quarti di finale il tabellone del Masters 1000 di. Non ci sono più italiani, dopo la sconfitta molto dolorosa dinella notte contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Quest’ultimo sfiderà il croato Borna Coric, che dopo Lorenzo Musetti e Rafael Nadal supera anche lo spagnolo Roberto Bautista Agut, e lo fa molto nettamente. Sempre nella parte bassa del tabellone, dura un set la resistenza di Marin Cilic contro Carlos; il croato crolla nel secondo parziale, lasciando direttamente strada al murciano verso i quarti, dove incontrerà il britannico Cameron Norrie. Ancora più facili le cose per quest’ultimo, che travolge senza sconti la sorpresa del torneo, il padrone di casa e wild card Ben Shelton. ATP...

