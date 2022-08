Andrea Palladio | l’architetto la cui eredità giunse fino in America

(Di venerdì 19 agosto 2022) Oggi ricorre l’anniversario delle morte delveneto, nato a Padova nel 1508 e morto nel 1580 a Maser ma conosciuto in tutto il mondo. Ha iniziato a lavorare come apprendista scalpellino presso il laboratorio di Bartolomeo Cavazza a tredici anni, studiando l’arte classica e la cultura figurativa dei grandi maestri del passato.divennepiù importante della Repubblica Veneta In territorio veneto progettò ville, chiese e palazzi, questi ultimi prevalentemente a Vicenza dove si formò e visse. Pubblicò il trattato I quattro libri dell’architettura (1570) attraverso il quale i suoi modelli hanno avuto una profonda influenza sull’architettura occidentale. L’imitazione del suo stile diede infatti origine ad un movimento destinato a ...

ale_poggia : RT @BluDiChina: @andiamoviaora Ristrutturare casa costa. - ingo_don : RT @ingo_don: Andrea Palladio, Andrea di Pietro della Gondola (Padova, 30.11.1508 – Maser, 19.08.1580). Un architetto, teorico dell'archite… - mariobianchi18 : Il #19agosto 1580 moriva Andrea Della Gondola detto #Palladio da Trissino, in onore della dea greca. Influenzato da… - AgNPs : RT @BluDiChina: @andiamoviaora Ristrutturare casa costa. - AndreaBS1976 : RT @BluDiChina: @andiamoviaora Ristrutturare casa costa. -

La mia città NEWS

... il Teatro Comunale e il Centro internazionale studi- dichiara il sindaco di Vicenza - . Dopo "Ritratto di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi" curato da ...Il consigliere di FdiPellizzari, incrociato in corso, spiega: C' un problema politico, oggi sar risolto. Il presidente del Consiglio comunale Valerio Sorrentino e la consigliere ... ACCADDE OGGI 19 AGOSTO 1580: MUORE L’ARCHITETTO ANDREA PALLADIO, IL POETA DELLA FORMA “V’è davvero alcunché di divino nei suoi progetti, né meno della forza del grande poeta, che dalla verità e dalla finzione trae una terza realtà, affascinante nella sua fittizia esistenza.” Goethe And ...Dall’olimpo della ricerca all’Imperial College di Londra fino alla guida della Microbiologia di Padova, passando per le schermaglie con il presidente del ...