Vuelta a España: ecco gli italiani al via della corsa (Di giovedì 18 agosto 2022) Nella Vuelta a España pronta a cominciare ci sarà ovviamente anche un po’ di Italia. Dopo un buon Giro d’Italia per i nostri corridori con la conquista di cinque tappe e due uomini in top ten nella classifica generale, ha fatto seguito un Tour de France disastroso con quindici top ten di tappa e un secondo posto parziale come miglior piazzamento. Sulle strade spagnole si dovrà dunque invertire nuovamente il trend, cercando di conquistare dei successi nelle ventuno tappe della corsa e, perché no, qualche corridore azzurro piazzato in classifica generale. Gli italiani al via del gt iberico saranno un totale di tredici. LEGGI ANCHE: Dove vedere la Vuelta a España in tv e streaming Vuelta a España, gli italiani al ... Leggi su blogciclismo (Di giovedì 18 agosto 2022) Nellapronta a cominciare ci sarà ovviamente anche un po’ di Italia. Dopo un buon Giro d’Italia per i nostri corridori con la conquista di cinque tappe e due uomini in top ten nella classifica generale, ha fatto seguito un Tour de France disastroso con quindici top ten di tappa e un secondo posto parziale come miglior piazzamento. Sulle strade spagnole si dovrà dunque invertire nuovamente il trend, cercando di conquistare dei successi nelle ventuno tappee, perché no, qualche corridore azzurro piazzato in classifica generale. Glial via del gt iberico saranno un totale di tredici. LEGGI ANCHE: Dove vedere lain tv e streaming, glial ...

SpazioCiclismo : Vuelta a España 2022, la Arkéa-Samsic svela nuova maglia giallofluo per la sicurezza stradale - SpazioCiclismo : Oscar Riesebeek deve rinunciare a #LaVuelta22 a causa di una caduta stamani in allenamento a Utrecht - infoitsport : Favoriti Maglia a Pois Vuelta a España 2022: i fuggitivi riusciranno a beffare gli uomini di classifica? - SpazioCiclismo : La Arkéa-Samsic partirà con sette uomini a #LaVuelta22 dopo il forfait di Nairo Quintana in seguito alla sua positi… - SpazioCiclismo : La Movistar rivela una nuova maglia omaggio al suo campione più rappresentativo #GraciasBala -