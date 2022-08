Tromba d'aria a Venezia, tavolini dei bar spazzati via. Caduti frammenti dal campanile di San Marco (Di giovedì 18 agosto 2022) Tromba d'aria a Venezia. I tavolini dei bar vengono spazzati via dal vento e dalla pioggia e sono Caduti frammenti dal campanile di San Marco. / Fb Massimo Bitonci Leggi su leggo (Di giovedì 18 agosto 2022)d'. Idei bar vengonovia dal vento e dalla pioggia e sonodaldi San. / Fb Massimo Bitonci

DSantanche : La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga. Mesi di lavoro distrutti in pochissimo… - MediasetTgcom24 : Maltempo in Toscana: due morti a Lucca e Carrara | Tromba d'aria anche in Liguria | Danni in Emilia e allerta in Lo… - Agenzia_Ansa : Parchi chiusi a Milano. Danni nel Ferrarese dove una gru è caduta su delle villette a schiera. Tromba d'aria su Bon… - fanpage : 'La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga. Mesi di lavoro distrutti in pochissimo… - VaeVictis : @fdragoni La gente è ignobile, ma quel video documenta solo una delle tante bufere che colpiscono le coste in quest… -