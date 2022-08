Tra pandemia e crisi aumentano richieste esorcismi, Padre Giacobbe Elia: “Sempre più casi” (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – La crisi economica, la pandemia, un senso di solitudine che non accenna a diminuire. Sono molti i fattori che hanno contribuito negli ultimi anni a far accrescere il numero di persone che si considerano vittime di possessione demoniaca. Molte all’inizio, non consapevoli della natura del loro malessere, provano a rivolgersi a un medico, fanno analisi e controlli, ma, ciò nonostante, non vedono migliorare la propria condizione psicofisica. “E’ proprio lo psichiatra, alla fine, a consigliare talvolta ad alcuni pazienti di rivolgersi ad un sacerdote” per poter trovare rimedio a quel male oscuro che non dà loro pace. “Negli ultimi 10 anni il numero di persone indemoniate è aumentato molto. Io arrivo a farne anche dalla mattina fino a mezzanotte. Gli esorcismi possono durare anche delle ore”, dice all’Adnkronos ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Laeconomica, la, un senso di solitudine che non accenna a diminuire. Sono molti i fattori che hanno contribuito negli ultimi anni a far accrescere il numero di persone che si considerano vittime di possessione demoniaca. Molte all’inizio, non consapevoli della natura del loro malessere, provano a rivolgersi a un medico, fanno analisi e controlli, ma, ciò nonostante, non vedono migliorare la propria condizione psicofisica. “E’ proprio lo psichiatra, alla fine, a consigliare talvolta ad alcuni pazienti di rivolgersi ad un sacerdote” per poter trovare rimedio a quel male oscuro che non dà loro pace. “Negli ultimi 10 anni il numero di persone indemoniate è aumentato molto. Io arrivo a farne anche dalla mattina fino a mezzanotte. Glipossono durare anche delle ore”, dice all’Adnkronos ...

