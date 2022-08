Tennis, Jannik Sinner: “Sarà una partita difficile contro Auger-Aliassime, ma mi farò trovare pronto” (Di giovedì 18 agosto 2022) Missione compiuta per Jannik Sinner. Dopo aver tanto sofferto al primo turno contro l’australiano Thanasi Kokkinakis, l’altoatesino ha dovuto spendere sicuramente meno energie nel secondo round del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, l’azzurro si è imposto per 7-5 3-1 contro il serbo Miomir Kecmanovic, in una partita finita anzitempo per il ritiro del nativo di Belgrado. “Sicuramente non è il modo più bello vincere per ritiro del tuo avversario, penso in generale di aver giocato un buon match e di essermi mosso bene. Soltanto un game che ho giocato mi ha fatto arrabbiare quando mi ha fatto il break a zero all’inizio. In generale comunque è stata una partita positiva“, le considerazioni ai microfoni del classe 2001 del Bel Paese. Sinner ha poi aggiunto su ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Missione compiuta per. Dopo aver tanto sofferto al primo turnol’australiano Thanasi Kokkinakis, l’altoatesino ha dovuto spendere sicuramente meno energie nel secondo round del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio, l’azzurro si è imposto per 7-5 3-1il serbo Miomir Kecmanovic, in unafinita anzitempo per il ritiro del nativo di Belgrado. “Sicuramente non è il modo più bello vincere per ritiro del tuo avversario, penso in generale di aver giocato un buon match e di essermi mosso bene. Soltanto un game che ho giocato mi ha fatto arrabbiare quando mi ha fatto il break a zero all’inizio. In generale comunque è stata unapositiva“, le considerazioni ai microfoni del classe 2001 del Bel Paese.ha poi aggiunto su ...

