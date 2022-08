Scompaiono per una notte intera: paura a Dresano per mamma anziana e figlio disabile (Di giovedì 18 agosto 2022) I due erano usciti per la loro consueta passeggiata ma non avevano fatto ritorno. La macchina dei soccorsi li ha rintracciati alle 6 del mattino successivo, in stato confusionale ma in buone condizioni di salute Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 18 agosto 2022) I due erano usciti per la loro consueta passeggiata ma non avevano fatto ritorno. La macchina dei soccorsi li ha rintracciati alle 6 del mattino successivo, in stato confusionale ma in buone condizioni di salute

