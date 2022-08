Resti di bambini in valigie vendute all’asta: l’orrore in Nuova Zelanda (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago – Resti di bambini, e già leggere così fa male, molto. Fa ancora più male, come riporta Tgcom24, pensando a dove sono stati trovati: in alcuni bagagli, e quel che è peggio, da un tempo molto, molto lungo. Resti di bambini nelle valigie Esatto, avete letto bene. I Resti di due bambini sono stati trovati in alcune valigie. Una scena difficile anche solo da immaginare. Le due valigie erano state comprate all’asta da una famiglia di Manurewa, in Nuova Zelanda, nella zona meridionale vicina ad Auckland. La famiglia aveva fatto un’offerta l’11 agosto, comprando le valigie e il – macabro – contenuto. Quando le valigie sono state recapitate, la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago –di, e già leggere così fa male, molto. Fa ancora più male, come riporta Tgcom24, pensando a dove sono stati trovati: in alcuni bagagli, e quel che è peggio, da un tempo molto, molto lungo.dinelleEsatto, avete letto bene. Idi duesono stati trovati in alcune. Una scena difficile anche solo da immaginare. Le dueerano state comprateda una famiglia di Manurewa, in, nella zona meridionale vicina ad Auckland. La famiglia aveva fatto un’offerta l’11 agosto, comprando lee il – macabro – contenuto. Quando lesono state recapitate, la ...

LaStampa : Nuova Zelanda, trovati i resti di due bambini in valigie comprate all’asta - Agenzia_Italia : Un uomo ha comprato due valigie all'asta e vi ha trovato i resti di due bambini ?? - frankowl43 : RT @LaStampa: Nuova Zelanda, trovati i resti di due bambini in valigie comprate all’asta - IlPrimatoN : La macabra scoperta a sud di Auckland - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: I resti di due bambini sono stati trovati in valigie messe all'asta. I resti, scoperti nelle valigie acquistate all'asta… -