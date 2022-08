Pugno duro del Comune: durante le partite divieto di vendere alcolici nei pressi dello stadio (Di giovedì 18 agosto 2022) Bergamo. In occasione di tutti gli incontri di calcio, comprese le gare amichevoli e gli eventi, che si disputeranno al “Gewiss Stadium” nella stagione calcistica 2022/2023, sarà in vigore il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi, e bevande in contenitori di vetro e in lattina durante le partite. In particolare: 1. è fatto divieto agli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore ai 5 gradi, nonché bevande in contenitore di vetro e in lattine a partire da due ore prima degli eventi sportivi ad un’ora dopo la conclusione degli stessi; nei pubblici esercizi, con le sole caratteristiche dei ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 agosto 2022) Bergamo. In occasione di tutti gli incontri di calcio, comprese le gare amichevoli e gli eventi, che si disputeranno al “Gewiss Stadium” nella stagione calcistica 2022/2023, sarà in vigore ildi vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi, e bevande in contenitori di vetro e in lattinale. In particolare: 1. è fattoagli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, ai circoli privati, alle attività di commercio su area pubblica, la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche, con gradazione superiore ai 5 gradi, nonché bevande in contenitore di vetro e in lattine a partire da due ore prima degli eventi sportivi ad un’ora dopo la conclusione degli stessi; nei pubblici esercizi, con le sole caratteristiche dei ...

