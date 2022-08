Pantelleria in fiamme, alcuni vip presenti sull’isola documentano il terribile incendio (Video) (Di giovedì 18 agosto 2022) terribile incendio quello che stanotte ha colpito l’isola di Pantelleria. E’ accaduto tutto in pochissimi minuti, dieci al massimo. Ma poi le fiamme hanno iniziato ad espandersi e sull’isola è scoppiato l’inferno. Almeno due sono i roghi divampati tra Kamma e Gadir, due tra i siti più belli. L’incendio adesso è sotto controllo ed è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Marsala; ieri sera, Salvo Cocina, il Capo della Protezione Civile Siciliana, ha spiegato che molto probabilmente si tratta di un incendio doloso. Questo perché il fuoco sembra essere partito da due punti distinti alla stessa identica ora, ossia intorno alle 19 del 17 Agosto 2022. E chi ha agito, l’avrebbe fatto proprio nel tardo pomeriggio perché con il buio i canadiar non possono agire. Per fare ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 agosto 2022)quello che stanotte ha colpito l’isola di. E’ accaduto tutto in pochissimi minuti, dieci al massimo. Ma poi lehanno iniziato ad espandersi eè scoppiato l’inferno. Almeno due sono i roghi divampati tra Kamma e Gadir, due tra i siti più belli. L’adesso è sotto controllo ed è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Marsala; ieri sera, Salvo Cocina, il Capo della Protezione Civile Siciliana, ha spiegato che molto probabilmente si tratta di undoloso. Questo perché il fuoco sembra essere partito da due punti distinti alla stessa identica ora, ossia intorno alle 19 del 17 Agosto 2022. E chi ha agito, l’avrebbe fatto proprio nel tardo pomeriggio perché con il buio i canadiar non possono agire. Per fare ...

