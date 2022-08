(Di giovedì 18 agosto 2022) Un peschereccio in ferro, con almeno 300, e' stato agganciato dalle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria di porto. E' in corso, al momento, lo sbarco su molo Favarolo. Il conteggio ...

Il conteggio approssimativo parla di circa 300, ma non si ha contezza di quanti ve ne siano sottocoperta. ServizioDi Elio Desiderio 18 agosto 2022... si può stimare che il numero degli arrivi da inizio anno a oggi si situi attorno a 40,000... Unche si è aggiunto ai 30 giunti a Lampedusa e che ha portato a oltre 2 mila i profughi ... Migranti, maxisbarco a Lampedusa, arrivate oltre 300 persone - Italia Un peschereccio in ferro, con almeno 300 persone, e' stato agganciato dalle motovedette di Guardia di finanza e Capitaneria di porto. E' in corso, ...