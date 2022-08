LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Merlo e Dalla Montà out nei 3000 siepi donne, bene Gerevini nel lungo dell’eptathlon (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI Europei (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica 9:50 15° posto per Dalla Montà, 10’28?20 il suo tempo. 9:48 Meyer passa Bird e vince la batteria, la britannica viene passata anche dall’israeliana Cohen. 9’39?54 il tempo della vincitrice. Poi la svizzera Scherrer e la spagnola Sanchez-Escribano. 9:46 Intanto arriva l’ultimo giro per i 3000 siepi, con la britannica Bird che supera la tedesca Meier e si avvia potenzialmente a prendersi la batteria. 9:45 Gerevini! Nel lungo dell’eptathlon passa in testa nel suo gruppo con 6.21! Si tratta anche del secondo miglior salto contando anche il gruppo B, dove ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDI9:50 15° posto per, 10’28?20 il suo tempo. 9:48 Meyer passa Bird e vince la batteria, la britannica viene passata anche dall’israeliana Cohen. 9’39?54 il tempo della vincitrice. Poi la svizzera Scherrer e la spagnola Sanchez-Escribano. 9:46 Intanto arriva l’ultimo giro per i, con la britannica Bird che supera la tedesca Meier e si avvia potenzialmente a prendersi la batteria. 9:45! Nelpassa in testa nel suo gruppo con 6.21! Si tratta anche del secondo miglior salto contando anche il gruppo B, dove ...

