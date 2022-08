Ilary Blasi e l’aperitivo con la nota conduttrice Rai: a lei potrebbe concedere la prima intervista dopo la separazione da Totti (Di giovedì 18 agosto 2022) Impossibile spegnere i riflettori sul gossip italiano più chiacchierato dell’estate (o forse dell’anno). Parliamo ovviamente della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo 20 anni d’amore. Proprio la conduttrice Mediaset è finita ‘nel mirino’ dei paparazzi di Chi Magazine. Blasi, infatti, è stata ‘pizzicata’ insieme a Francesca Fagnani, la nota conduttrice di Belve. “Confidenze all’ora dell’aperitivo”, recita la didascalia a corredo degli scatti. Più di qualcuno ci ha visto un possibile accordo per un’intervista esclusiva, la prima che l’ex Pupona rilascerebbe dopo la notizia della fine del matrimonio. Al momento, però, non vi è alcuna certezza, anche perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Impossibile spegnere i riflettori sul gossip italiano più chiacchierato dell’estate (o forse dell’anno). Parliamo ovviamente dellatrae Francesco20 anni d’amore. Proprio laMediaset è finita ‘nel mirino’ dei paparazzi di Chi Magazine., infatti, è stata ‘pizzicata’ insieme a Francesca Fagnani, ladi Belve. “Confidenze all’ora del”, recita la didascalia a corredo degli scatti. Più di qualcuno ci ha visto un possibile accordo per un’esclusiva, lache l’ex Pupona rilascerebbela notizia della fine del matrimonio. Al momento, però, non vi è alcuna certezza, anche perché ...

Corriere : «Dopo la rottura con Totti, Ilary torna all’università che aveva lasciato per la famiglia» - AngoloDV : Ilary Blasi, la prima intervista post rottura non sarà da Silvia Toffanin #ilaryblasi #totti #tottieilary… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Ilary Blasi e la sorella Melory, fuga nei luoghi d'infanzia: «Ci sarò comunque vada» - digam_ma : @CdGherardesca ci porti Ilary Blasi a Pechino che ne abbiamo bisogno? Grazie #pechinoexpress - infoitcultura : Chanel Totti pungente come mamma Ilary Blasi: il video polemico a chi è rivolto? -