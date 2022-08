Giappone, governo lancia concorso per promuovere consumo alcol tra i giovani (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Tra le conseguenze del Covid-19 che il governo Giapponese vuole contrastare figura anche il crollo delle vendite di alcolici e delle entrate fiscali che ne derivano. Per risolverlo, ha optato per un concorso i cui partecipanti vengono invitati a proporre nuove formule per incoraggiare il consumo di alcolici da parte dei giovani. Dall’inizio della pandemia, bar e altri locali che vendono alcolici sono stati duramente colpiti dalle restrizioni con conseguente calo delle vendite. La campagna “Sake Viva!”, supervisionata dall’Agenzia delle Entrate, riporta la Cnn, invita pertanto chi desideri prendere parte al concorso a presentare idee innovative su come “stimolare la domanda tra i giovani” attraverso ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Tra le conseguenze del Covid-19 che ilse vuole contrastare figura anche il crollo delle vendite diici e delle entrate fiscali che ne derivano. Per risolverlo, ha optato per uni cui partecipanti vengono invitati a proporre nuove formule per incoraggiare ildiici da parte dei. Dall’inizio della pandemia, bar e altri locali che vendonoici sono stati duramente colpiti dalle restrizioni con conseguente calo delle vendite. La campagna “Sake Viva!”, supervisionata dall’Agenzia delle Entrate, riporta la Cnn, invita pertanto chi desideri prendere parte ala presentare idee innovative su come “stimolare la domanda tra i” attraverso ...

