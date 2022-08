GfVip 7, la figlia di Vittorio Sgarbi rivela la verità dopo le accuse di suo padre: "Mi hanno imposto di.." (Di giovedì 18 agosto 2022) Evelina Sgarbi dice di no al Grande Fratello VIP. Il rifiuto fa infuriare suo padre, Vittorio Sgarbi, il quale invita la figlia a riflettere sulla grande opportunità economica che questo genere di trasmissione televisiva è in grado di garantire. Evelina non ci sta e preferisce seguire i consigli del suo agente di moda. Evelina Sgarbi è la figlia del noto critico d'arte, politico e soprattutto personaggio televisivo Vittorio. Sebbene la prole di Sgarbi non sia solitamente oggetto di gossip, ultimamente si è sentito molto parlare della figlia Evelina. Evelina Sgarbi è la giovane figlia ventiduenne del critico d'arte. Anche se crescere con un critico d'arte l'ha sicuramente ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 18 agosto 2022) Evelinadice di no al Grande Fratello VIP. Il rifiuto fa infuriare suo, il quale invita laa riflettere sulla grande opportunità economica che questo genere di trasmissione televisiva è in grado di garantire. Evelina non ci sta e preferisce seguire i consigli del suo agente di moda. Evelinaè ladel noto critico d'arte, politico e soprattutto personaggio televisivo. Sebbene la prole dinon sia solitamente oggetto di gossip, ultimamente si è sentito molto parlare dellaEvelina. Evelinaè la giovaneventiduenne del critico d'arte. Anche se crescere con un critico d'arte l'ha sicuramente ...

Giusy178137351 : RT @Giusy506: Io sempre orgogliosa di mia figlia Lulu ? Orgogliosamente dalla parte sbagliata sempre #Lulu #fairylu #GFvip - danilibra2018 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Ma parliamo di cose serie, quindi tua figlia ha sfanculato il #GFvip ? E ti sei arrabbiato? Mannaggia !! - FedericaRazzino : Oh mamma mia gia l avevamo dovuta sopportare all isola dei famosi ci manca solo che partecipi pure al gfvip e ci sa… - pojd01 : @lattealplutonio la figlia sarà sempre presente e quell’altro al gfvip party, ma sono ovunque questi mamma mia - micene_return : Oh mamma, due palle con questa, la figlia, il genero e tutta la razza. Preferivo i Rodriguez, ho detto tutto.… -