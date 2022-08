Elezioni: Calenda, 'con quattro poli e non due non c'è voto utile' (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Non esiste il voto utile perché sono in campo quattro coalizioni, non due e anche perché il Pd ha combinato un gigantesco disastro, facendo un incrocio non riuscito tra un Comitato di liberazione nazionale che include chi ha votato la sfiducia a Draghi e una cosa sull'agenda Draghi". Lo ha affermato Carlo Calenda, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Non esiste ilperché sono in campocoalizioni, non due e anche perché il Pd ha combinato un gigantesco disastro, facendo un incrocio non riuscito tra un Comitato di liberazione nazionale che include chi ha votato la sfiducia a Draghi e una cosa sull'agenda Draghi". Lo ha affermato Carlo, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva.

Linkiesta : Il polo liberale non può scegliere la strada del populismo istituzionale #Letta ha fatto di tutto per favorire l’a… - ilfoglio_it : I rappresentanti dell'alleanza formata da Azione e Italia viva saranno oggi alle 11 in conferenza stampa per esporr… - fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - francoisengo : @mariolavia ??????????????????????????????????le estreme sarebbero anche la Meloni con il 24%. Cioè, il partitino di Calenda dato al… - ledicoladelsud : Elezioni politiche, Calenda: “Pd tornerà subito con il M5S” -