Dodge Hornet - La gemella plug-in dell' Alfa Tonale debutta negli Usa

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ve l'avevamo anticipato: l'Romeoavrà una sorella americana, la. Che oggi è stata svelata e con le sue caratteristiche ha sorpreso gli appassionati. Il motivo è presto detto: il gruppo Stellantis non ha semplicemente modificato l'esteticaa Suv italiana riproponendone la meccanica, ma ha deciso di utilizzare l'americana (che verrà prodotta a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli) per portare al debutto due nuovi propulsori. Un quattro cilindri turbobenzina da 265 cavalli (GT) e un ibrido-in da 285 cavalli (R/T). Unità ancora non disponibili per la sport utility del Biscione, ma che dovrebbero entrare in gamma nei prossimi mesi, almeno nel caso'ibrido alla spina. Prezzi (più che) ...