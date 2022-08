Can Yaman ci sono data e protagonista femminile di ‘El Turco’. Intanto si riparla di ‘Sandokan’ (Di giovedì 18 agosto 2022) Can Yaman: abbiamo raccontato che qualche giorno fa l’attore si è recato in Ungheria. Ora abbiamo la certezza che l’ha fatto perché lì c’è il set della serie TV “El Turco“, che lo vedrà protagonista su “Disney Plus”. Dalla Turchia arrivando grandissime novità a riguardo: quando inizieranno le riprese e chi potrebbe essere la partner dell’amatissimo attore. Can Yaman: quando e con chi reciterà in “El Turco” Arriva la conferma che le riprese di questa serie inizieranno a settembre (ma non si sa ancora il giorno preciso), regista Uluc Bayraktar. Continuano a rincorrersi le voci sull’attrice potrebbe recitare al fianco di Can Yaman. Era stato detto che sarebbe stata Hande Ercel, dopo il grande successo anche italiano di “Love is in the Air” … Ma la disparità salariale che aveva denunciato rispetto al collega, le avrebbe ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 18 agosto 2022) Can: abbiamo raccontato che qualche giorno fa l’attore si è recato in Ungheria. Ora abbiamo la certezza che l’ha fatto perché lì c’è il set della serie TV “El Turco“, che lo vedràsu “Disney Plus”. Dalla Turchia arrivando grandissime novità a riguardo: quando inizieranno le riprese e chi potrebbe essere la partner dell’amatissimo attore. Can: quando e con chi reciterà in “El Turco” Arriva la conferma che le riprese di questa serie inizieranno a settembre (ma non si sa ancora il giorno preciso), regista Uluc Bayraktar. Continuano a rincorrersi le voci sull’attrice potrebbe recitare al fianco di Can. Era stato detto che sarebbe stata Hande Ercel, dopo il grande successo anche italiano di “Love is in the Air” … Ma la disparità salariale che aveva denunciato rispetto al collega, le avrebbe ...

