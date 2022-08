Allo studio una barriera corallina ibrida al largo di Miami (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Questa settimana, gli scienziati dell’Università di Miami si sono letteralmente tuffati nelle acque a poche miglia dalla costa della Florida, nell’ambito di uno sforzo per sviluppare barriere coralline ibride. Il team era in missione per raccogliere uova e spermatozoi dal corAllo staghorn, che è in periodo di riproduzione, sperando di usarli per fertilizzare altri ceppi di coralli in laboratorio. Verranno inoltre testati nuovi approcci di biologia adattativa per produrre coralli che crescono più velocemente e siano più resistenti al riscaldamento climatico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Questa settimana, gli scienziati dell’Università disi sono letteralmente tuffati nelle acque a poche miglia dalla costa della Florida, nell’ambito di uno sforzo per sviluppare barriere coralline ibride. Il team era in missione per raccogliere uova e spermatozoi dal corstaghorn, che è in periodo di riproduzione, sperando di usarli per fertilizzare altri ceppi di coralli in laboratorio. Verranno inoltre testati nuovi approcci di biologia adattativa per produrre coralli che crescono più velocemente e siano più resistenti al riscaldamento climatico. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

