Una vita senza mafia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Grazie a un «esperimento sociale» che compie dieci anni, minori che appartengono a famiglie criminali sono stati allontanati e messi sotto tutela dello Stato. E l’iniziativa è diventata una proposta di legge. Il destino nel nome. Lo stesso destino atroce. In carcere o morti ammazzati: prima i padri, poi i figli. Per questo, almeno 100 bambini sono stati allontanati dalle famiglie mafiose d’origine e messi sotto tutela dallo Stato, attraverso il progetto «Liberi di scegliere». E, dieci anni dopo i primi casi, la sperimentazione è diventata una proposta di legge, finita all’attenzione del ministro della giustizia Marta Cartabia poco prima della crisi di governo: il simbolo di una strategia in grado di sottrarre davvero questi adolescenti a un futuro già scritto o servono altre armi per sconfiggere le mafie dentro casa? «Finito il percorso, una buona parte dei ragazzi ha deciso di non ... Leggi su panorama (Di mercoledì 17 agosto 2022) Grazie a un «esperimento sociale» che compie dieci anni, minori che appartengono a famiglie criminali sono stati allontanati e messi sotto tutela dello Stato. E l’iniziativa è diventata una proposta di legge. Il destino nel nome. Lo stesso destino atroce. In carcere o morti ammazzati: prima i padri, poi i figli. Per questo, almeno 100 bambini sono stati allontanati dalle famiglie mafiose d’origine e messi sotto tutela dallo Stato, attraverso il progetto «Liberi di scegliere». E, dieci anni dopo i primi casi, la sperimentazione è diventata una proposta di legge, finita all’attenzione del ministro della giustizia Marta Cartabia poco prima della crisi di governo: il simbolo di una strategia in grado di sottrarre davvero questi adolescenti a un futuro già scritto o servono altre armi per sconfiggere le mafie dentro casa? «Finito il percorso, una buona parte dei ragazzi ha deciso di non ...

