Sanremo 2023, i primi presunti big sul palco: da Tananai ad Annalisa, Fedez in un nuovo ruolo

Chi potrebbero essere i primi Big a salire sul palco di Sanremo 2023: da Tananai ad Annalisa a Fedez in nuova veste Mancano cinque mesi al Festival di Sanremo 2023 e già fervono i preparativi su chi potrebbe salire sul palco dell'Ariston. A svelare le prime indiscrezioni è stato Chicche di Gossip, secondo il quale il direttore artistico Amadeus sarebbe già a lavoro per portare alcuni nomi interessanti. Dopo aver annunciato Chiara Ferragni e Gianni Morandi alla co-conduzione, il conduttore vorrebbe la presenza di Tananai, Albano Carrisi, i re dei tormentoni estivi Annalisa e Rocco Hunt come Big per questa edizione del festival. Non solo: il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ...

