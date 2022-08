Stancabello91 : RT @biancavschiller: Il problema di Twitter sono “le cricche” malsane. Lo squadrismo social, capeggiato da sfigati sociopatici. I post sono… - FedericoPostet : RT @biancavschiller: Il problema di Twitter sono “le cricche” malsane. Lo squadrismo social, capeggiato da sfigati sociopatici. I post sono… - biancavschiller : Il problema di Twitter sono “le cricche” malsane. Lo squadrismo social, capeggiato da sfigati sociopatici. I post s… - non_sono_toto : Come dicevo, anzi scrivevo, qualche giorno fa (vedi post), è iniziato il procedimento di liquidazione del PD. Augu… - CorriereG : @aleannibale Idem. Ma temo che MDG si presenterà ai microfoni con la solita espressione post rissa ripetendo 3 'con… -

Il Manifesto

... in Inghilterra ieri hanno addirittura parlato di una mini -nella rifinitura prima della ... Si è parlato a lungo del Bayern Monaco per il- Lewandowski, ma è tutto sfumato da settimane. Allo ...Informazioni sull'autore delRedazione See author's posts Redazione Articoli correlati ... […] Navigazione articoli Genova,tra minori non accompagnati: scatta la protesta dei ... Rissa post-elettorale in Kenya, Ruto vince sul filo ma non è finita | il manifesto Dopo una settimana di suspense e alta tensione la Commissione elettorale annuncia i risultati e si spacca. Odinga respinge la sconfitta per pochi voti ma chiede ai suoi di restare in pace, in vista de ...Ha partecipato alla rissa con accoltellamento avvenuta nella notte tra sabato e domenica nella spiaggia di Marinella, in cui è rimasto ferito un ...