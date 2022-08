Nuoto, Alberto Razzetti è argento europeo nei 200 misti! Kos si impone per un solo decimo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Alberto Razzetti chiude proprio giro di medaglie agli Europei di Nuoto di scena a Roma. Dopo un oro ed un bronzo, il nativo di Lavagna si intasca anche un prezioso argento nei 200 misti, arrivando a soli 10 centesimi dal successo. Esulta il diciannovenne Hubert Kos in 1.57.72, mentre l’azzurro chiude ad 1.57.82. Al solito è la prima parte la gara più complessa per il ‘Razzo’; se nei primi 50 metri, grazie anche ad un ottimo tempo di reazione (0.59) riesce a tamponare al meglio virando al quarto posto, il suo tallone d’Achille del dorso si ripresenta appieno, scivolando a metà gara fino al sesto posto in 55.41. Ma è nella seconda parte che Alberto riesce a fare la differenza. Già nella rana l’azzurro riesce bracciata dopo bracciata a riportarsi sulla linea dei migliori, ma nella parte in stile libero ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)chiude proprio giro di medaglie agli Europei didi scena a Roma. Dopo un oro ed un bronzo, il nativo di Lavagna si intasca anche un preziosonei 200 misti, arrivando a soli 10 centesimi dal successo. Esulta il diciannovenne Hubert Kos in 1.57.72, mentre l’azzurro chiude ad 1.57.82. Al solito è la prima parte la gara più complessa per il ‘Razzo’; se nei primi 50 metri, grazie anche ad un ottimo tempo di reazione (0.59) riesce a tamponare al meglio virando al quarto posto, il suo tallone d’Achille del dorso si ripresenta appieno, scivolando a metà gara fino al sesto posto in 55.41. Ma è nella seconda parte cheriesce a fare la differenza. Già nella rana l’azzurro riesce bracciata dopo bracciata a riportarsi sulla linea dei migliori, ma nella parte in stile libero ...

