Nba | LeBron James rinnova contratto con i Lakers | è record

(Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) –, 37 anni, prolunga ilcon i Los Angelesper altre 2 stagioni. La star e la franchigia gialloviola hanno raggiunto un’intesa che prevede anche un’opzione chepuò esercitare per estendere l’accordo al 2024-2025. Il nuovoprevede un ingaggio di 97,1 milioni per il prossimo biennio. Nella stagione 2022-2023,guadagnerà 46,7 milioni. Le cifre consentono adi incamerare in totale 532 milioni ‘garantiti’ dall’inizio della carriera: nessun giocatore nella storia Nba ha mai guadagnato tanto. Il ‘Prescelto’ non gode di una clausola che gli consentirebbe di opporsi ad una trade. In caso di cessione, però, l’ingaggio dipotrebbe aumentare del 15%. L'articolo proviene ...

Il campione di Akron, che compirà 38 anni a fine dicembre, diventa così l'atleta più pagato di ... Non dovesse riuscirci quest'anno, avrà comunque il prossimo per mettere la freccia sul ... Proprio quell'anno è cerchiato sul calendario della famiglia James, dato che quell'anno potrebbe arrivare in attraverso il Draft il primogenito di, Bronny, con il quale James ha sempre ...