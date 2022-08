Napoli-Monza | scelto l’arbitro | al VAR Irrati | tutte le designazioni di giornata

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo il debutto stagionale contro il Verona nella partita vinta per 5-2, ildovrà affrontare ilalla seconda. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 21 alle ore 18:30, con la squadra allenata da Luciano Spalletti che proverà a rimanere a punteggio pieno in campionato con la seconda vittoria consecutiva. Nel frattempo, visto che gli anticipi dellasi avvicinano, sono state anche rese pubbliche lecomplete per i vari match: altoccheràFourneau, con gli assistenti Massara e Sechi. Il quarto uomo sarà Rutella, cone Paterna al VAR. (Getty Images)Serie A: ledella secondaTorino – Lazio sabato ore 18.30Arbitro: ...

sscnapoli : ?? Andrea Petagna ceduto al Monza con la formula del prestito con obbligo di riscatto ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @ACMonza, fatta per l’arrivo di #Petagna dal @sscnapoli ???? - DiMarzio : #Calciomercato | Simeone-Napoli e Petagna-Monza: trattative ancora bloccate - NIK_ADDO : @atinybitsalty Fra poco è una settimana che Simeone sta a Napoli ! Per il Monza ce la fa ? - NandoArr98 : RT @GA7_Official: 21/08/2022, Napoli-Monza. -

... grazie a un gol di Dumfries al 94', e col Torino che sconfigge i debuttanti delper 2 - 1. ... Le partite del lunedì Lunedì arriva la conclusione del primo turno di Serie A, colche dilaga ...Commenta per primo L'Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno, gara valida per la 2ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2022/23.domenica ore 18.30 Fourneau Massara - Sechi Iv: Rutella Var: Irrati Avar: PaternaCome di consueto il Napoli ha rilasciato sul proprio sito ufficiale il report dell'allenamento odierno. Le ultime da Castel Volturno ...Il Mattino ha aggiornato la situazione in merito alla vendita dei biglietti per Napoli-Monza: "E allora succede che dopo un’estate tesa il Maradona si ritrovi a essere preso quasi d’assalto per la pri ...