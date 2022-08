Nandez Torino, il Cagliari non vuole vendere a ribasso (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Torino vuole puntare su Nandez del Cagliari, ma i rossoblu non vogliono vendere il giocatore a ribasso. La situazione Nandez è un punto interrogativo in casa Cagliari. La cessione sembra inevitabile, ma le offerte sembrano allentare. Come riporta La Nuova Sardegna, ci sarebbe il Torino sul giocatore, ma i sardi non vorrebbero vendere Nandez a ribasso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilpuntare sudel, ma i rossoblu non voglionoil giocatore a. La situazioneè un punto interrogativo in casa. La cessione sembra inevitabile, ma le offerte sembrano allentare. Come riporta La Nuova Sardegna, ci sarebbe ilsul giocatore, ma i sardi non vorrebbero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

