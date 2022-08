Mamma con il kit fai-da-te | la gravidanza diventa un caso

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Si chiama Bailey Ennis, ha 24 anni, studia legge e vive nella periferia di Londra. Oggi èta "un". La giovane voleva disperatamente avere un bambino ma non una relazione. Così ha optato per unafai da te: ha trovato da sola un donatore di sperma, ha comprato l'occorrente per l'inseminazione artificiale su Internet a 25 sterline (30 euro) e poco più di un anno dopo ha dato alla luce il piccolo Lorenzo. «Avere un bambino da sola è la cosa migliore che abbia mai fatto», ha raccontato Baliley Ennis. La sua incredibile storia è finita sui giornali inglesi ed è stata rilanciata in Italia dal quotidiano "La Stampa". Oggi Bailey, madre di Lorenzo, racconta la sua vita di giovanesingle su TikTok. E non è pentita della sua scelta, anzi, la rivendica con orgoglio. "Non potrei essere più ...

... dura quattro - cinque giorni", dice ridendo Bartolomeo: "Ho un casaterrazza, avevo comprato ... Seduce mamma, poi si finge donna esce con il figlio e li deruba di oltre 20mila euro La 32enne non è riuscita a nascondere i momenti difficili che sta vivendo. Quando una donna diventa mamma deve infatti prendere familiarità con il suo bebè e non è un passaggio che arriva sempre così ...Polemiche e interrogativi per la scelta di una 24enne londinese "Essere madre era un mio desiderio, ma non volevo rapporti con uomini" L 'avvocato Gassani: procedura legale ma esistono rischi ...