Lille, UFFICIALE: arriva Virginius (Di mercoledì 17 agosto 2022) Come riportato sui propri canali social, il Lille ha ufficializzato l'arrivo di Alan Virginius dallo Sochaux. Ha firmato un contratto fino... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Come riportato sui propri canali social, ilha ufficializzato l'arrivo di Alandallo Sochaux. Ha firmato un contratto fino...

sportli26181512 : Lille, UFFICIALE: arriva Virginius: Come riportato sui propri canali social, il Lille ha ufficializzato l'arrivo di… - RobotLOSC : RT @doguesitalia: ?? DOGUE IN TOWN ?? ?ORA È UFFICIALE! Alan #Virginius è un nuovo calciatore del #LOSC. In provenienza dal Sochaux, l'attac… - doguesitalia : ?? DOGUE IN TOWN ?? ?ORA È UFFICIALE! Alan #Virginius è un nuovo calciatore del #LOSC. In provenienza dal Sochaux, l… - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Alan #Virginius è un nuovo giocatore del #Lille Contratto quinquennale ?? #Calciomercato #StayTuned - manu_99a : @massimilianodu @russ_mario1 @_talebanikov @GiovaB95 Però quei 2 non li potevi prendere comunque, il primo perché i… -