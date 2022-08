Juventus, Capello consiglia un allenatore russo ad Agnelli (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'ex allenatore bianconero suggerisce un tecnico russo che potrebbe prendere il posto di Allegri in futuro Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'exbianconero suggerisce un tecnicoche potrebbe prendere il posto di Allegri in futuro

Kdc1987Kdc : @VittorioSantor Prima della Juventus di Lippi ci furono le 3 finali Champions consecutive del Milan di Capello, qui… - VittorioSantor : @Kdc1987Kdc Il Milan di quegli anni lo ricordo. Tu non ricordi la Juventus di Lippi e poi quella di Capello.Devi av… - VittorioSantor : @Kdc1987Kdc Ok. Allora vincerete la Champions League. Complimenti. Il vostro idolo Ancelotti, al Real ha vinto solo… - gilbeforla : @Bresingar_ Mi hai rotto i coglioni?? La Juventus di Moggi Giraudo e Bettega ha fatto scuola per come si deve condur… - Luxgraph : Pioli insegue Capello, l’unico tecnico capace del bis al Milan -