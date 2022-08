Grandi novità per l’iPhone 14, confermate grazie ai prototipi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Manca probabilmente meno di un mese alla presentazione dei nuovi iPhone 14. La nuova linea di smartphone Apple sarà presentata in autunno, probabilmente il 6 o il 13 settembre, con un maxi evento di lancio in cui, contestualmente, saranno presentanti anche in nuovi Apple Watch e le nuove Apple AirPods Pro. Finora non sappiamo nulla di certo sui nuovi telefoni della mela, ma i dummy inviati alle aziende che producono cover, cioè dei prototipi non funzionanti necessari per prendere le misure per la creazione di custodie, sembrano confermare tutte le voci circolate finora. iPhone 14, addio Mini: arrivano il Max, il Pro e il Pro Max A Cupertino saranno sfornati quattro nuovi modelli in due dimensioni. iPhone 14 da 6,1 pollici. iPhone 14 Max da 6,7 pollici. iPhone 14 Pro da 6,1 pollici. iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici. Non sarà più prodotto, dunque, il più piccolo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 agosto 2022) Manca probabilmente meno di un mese alla presentazione dei nuovi iPhone 14. La nuova linea di smartphone Apple sarà presentata in autunno, probabilmente il 6 o il 13 settembre, con un maxi evento di lancio in cui, contestualmente, saranno presentanti anche in nuovi Apple Watch e le nuove Apple AirPods Pro. Finora non sappiamo nulla di certo sui nuovi telefoni della mela, ma i dummy inviati alle aziende che producono cover, cioè deinon funzionanti necessari per prendere le misure per la creazione di custodie, sembrano confermare tutte le voci circolate finora. iPhone 14, addio Mini: arrivano il Max, il Pro e il Pro Max A Cupertino saranno sfornati quattro nuovi modelli in due dimensioni. iPhone 14 da 6,1 pollici. iPhone 14 Max da 6,7 pollici. iPhone 14 Pro da 6,1 pollici. iPhone 14 Pro Max da 6,7 pollici. Non sarà più prodotto, dunque, il più piccolo ...

