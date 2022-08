Fabiano Amati continua la protesta | ' Le liste del Pd Puglia sono illegali'

globalistIT : - maryemanuel7532 : Malcontenti in Puglia dopo la scelta dei capolista alle prossime elezioni. Le 'liste Pd Puglia' sono 'invotabili',… - StefanoChiaran3 : @fabiano_amati Credo che lei abbia riassunto perfettamente il motivo per il quale un ampia parte dell'elettorato, a… - StartMagNews : “Liste #Pd #Puglia invotabili, composte dai raccomandati (uomini) di Emiliano. Distruggere questo sistema di potere… - ragnialdo : Se lo dice @fabiano_amati , ci credo. #iovotoItaliaViva #iovototerzopolo #renzi #Calenda -

Non si placano le polemiche sulla compilazione delle liste elettorali del Pd pugliese. Oggi il consigliere regionale del Partito democratico,, ha chiesto formalmente che le liste vengano "modificate" perché a suo dire violerebbero "gli statuti nazionali e ...La composizione delle liste elettorali che il Partito Democratico ha scelto per la Puglia continua a suscitare polemiche. Oggi il consigliere regionale dem,, ha chiesto formalmente che le liste vengano "modificate" perché a suo dire violerebbero "gli statuti nazionali e regionali". "Le liste del Pd Puglia - sostiene - non sono solo ...«Ho deciso di non candidarmi con questo Partito Democratico alle prossime elezioni parlamentari e di consegnare al segretario Letta la tessera. Lo stesso segretario che, solo qualche mese fa, mi ha ch ...La composizione delle liste elettorali che il Partito Democratico ha scelto per la Puglia continua a suscitare polemiche. Oggi il consigliere regionale dem, Fabiano Amati, ha chiesto formalmente che l ...