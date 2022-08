Casemiro può andar via, pronta una maxi-offerta dalla Premier: la notizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Manchester United è sempre più allo sbaraglio: dopo il ciclone mediatico che circonda il club dopo il caso Cristiano Ronaldo, la stagione è iniziata nel peggiore dei modi, con due sconfitte, una di misura contro il Brighton, l’altra un sonoro 4-0 contro il Brentford. Certamente non due club irresistibili. Serve ritrovare da subito la retta via, ed un colpo sul mercato potrebbe fare proprio al caso della banda Ten Hag. In particolare, un elemento che andrebbe a rinforzare il centro del campo dei Red Devils. Dopo che la trattativa per portare Rabiot a Manchester ha avuto un risvolto negativo, dalle parti di Old Trafford potrebbero presto vedere un vero e proprio “pezzo da 90”. Casemiro Real Madrid Come riportato dai quotidiani spagnoli sportivi Marca e AS, il Manchester United sarebbe piombato su Casemiro, ed è pronto ad offrire al ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Manchester United è sempre più allo sbaraglio: dopo il ciclone mediatico che circonda il club dopo il caso Cristiano Ronaldo, la stagione è iniziata nel peggiore dei modi, con due sconfitte, una di misura contro il Brighton, l’altra un sonoro 4-0 contro il Brentford. Certamente non due club irresistibili. Serve ritrovare da subito la retta via, ed un colpo sul mercato potrebbe fare proprio al caso della banda Ten Hag. In particolare, un elemento che andrebbe a rinforzare il centro del campo dei Red Devils. Dopo che la trattativa per portare Rabiot a Manchester ha avuto un risvolto negativo, dalle parti di Old Trafford potrebbero presto vedere un vero e proprio “pezzo da 90”.Real Madrid Come riportato dai quotidiani spagnoli sportivi Marca e AS, il Manchester United sarebbe piombato su, ed è pronto ad offrire al ...

RafMorl : @clown746 @marcoconterio @TuttoMercatoWeb Che siano numericamente scoperti è assodato … casemiro può equilibrare Er… - Hiki207 : @InsiderLazio Casemiro al Manchester può aprire a Il Sergente a Madrid? - OldOak11908943 : @NonSoloJuve Capisci perché i giornalisti sportivi non sanno un cazzo o sono usati in maniera strumentale per indir… - EriErvinsadiku : RT @Spina14_acm: A prescindere se diventerà il nuovo Casemiro o il nuovo Ntcham, questo non può saperlo nessuno, ad oggi Onyedika è un prof… - Frances54325203 : RT @Spina14_acm: A prescindere se diventerà il nuovo Casemiro o il nuovo Ntcham, questo non può saperlo nessuno, ad oggi Onyedika è un prof… -

Il no all'offerta faraonica può far felice la Juventus Calciomercato, il Real Madrid dice no per Casemiro Casemiro © LaPresseL'idea del Manchester United è di affidare a Casemiro le chiavi del centrocampo di ten Hag dopo che la pista de Jong era sfumata ... Virata United, ora puntano il titolarissimo: cambiano i piani della Juve La Juventus potrebbe vedere stravolto il mercato: lo United può mollare Rabiot e puntare sul titolarissimoMeglio non poteva partire la Juventus: tre a zero al ... ora punta il titolarissimo Casemiro © ... TUTTO mercato WEB Calciomercato, il Real Madrid dice no per© LaPresseL'idea del Manchester United è di affidare ale chiavi del centrocampo di ten Hag dopo che la pista de Jong era sfumata ...La Juventus potrebbe vedere stravolto il mercato: lo Unitedmollare Rabiot e puntare sul titolarissimoMeglio non poteva partire la Juventus: tre a zero al ... ora punta il titolarissimo© ... Dal Brasile: Casemiro può lasciare il Real Madrid in estate. C'è anche la Juventus