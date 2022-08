Attacco ucraino a impianti centrale nucleare Si incontrano Zelensky | Erdogan | Guterres

Pigafetto : RT @jacopo_iacoboni: La Russia ha chiuso il ponte di Kerch fino a domani mattina temendo un possibile attacco ucraino. Fonti sostengono ch… - alessandradale0 : RT @jacopo_iacoboni: La Russia ha chiuso il ponte di Kerch fino a domani mattina temendo un possibile attacco ucraino. Fonti sostengono ch… - polato_maurizio : RT @jacopo_iacoboni: La Russia ha chiuso il ponte di Kerch fino a domani mattina temendo un possibile attacco ucraino. Fonti sostengono ch… - sysmedia68 : RT @jacopo_iacoboni: La Russia ha chiuso il ponte di Kerch fino a domani mattina temendo un possibile attacco ucraino. Fonti sostengono ch… - robtic58 : RT @jacopo_iacoboni: La Russia ha chiuso il ponte di Kerch fino a domani mattina temendo un possibile attacco ucraino. Fonti sostengono ch… -

- Continua lo scambio di accuse tra russi e ucraini per gli scontri a fuoco a poca distanza dalla centrale di Zaporizhzhiaa tutto campo di Vladimir Putin nei confronti delle potenze occidentali ed in particolare ...conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale - Ecco perché hanno trasformato il popolo...I ragazzi e le ragazze condividono tre settimane di formazione in quattro campi nel sud «Quando sarà il momento di tornare in patria avrò imparato a combattere» ...Le truppe russe hanno lanciato nelle prime ore di oggi diversi attacchi missilistici sulla regione di Odessa . Si apre così il 175esimo giorno di guerra fra Mosca e Kiev. I bombardamenti sono avvenuti ...