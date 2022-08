(Di mercoledì 17 agosto 2022) Un selfie insieme, una accanto all’altra mentre sorridono felici.fanno il pieno di like su Instagram con unache è una testimonianza della loro sincera amicizia. Lae ladi Fabriziosono sempre state unite, ma il loro legame si è rinsaldato ancor di più dopo la scomparsa del conduttore, a sua volta caro amico di. “Come ogni ferragosto insieme…ti voglio bene. Noi e le nostre bimbe che crescono” scrive la padrona di casa di È sempre mezzogiorno che sta trascorrendo le vacanze in Francia. In effetti Stella, figlia di, ha 9 anni, mentre Maelle, figlia della, è poco più grande. A commentare ...

FQMagazineit : Antonella Clerici in vacanza con Carlotta Mantovan, la foto con la vedova di Frizzi commuove i fan - zazoomblog : Antonella Clerici e Carlotta Mantovan insieme: lo fanno tutti gli anni - #Antonella #Clerici #Carlotta - infoitcultura : Antonella Clerici in vacanza con la moglie di Fabrizio Frizzi: 'Noi e le nostre bimbe'. La foto conquista i social -

, arriva l'elogio a sorpresa di un collega: 'Ha lanciato molti artisti' Ha annoverato anche The voice senior e Ti lascio una canzone Maurizio Costanzo , che non ha potuto fare a ..., famosa conduttrice della televisione italiana e della Rai, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni riguardo la sua vita privata L'estate è, ovviamente, la stagione in cui i ...La conduttrice 58enne ha condiviso uno scatto a Ferragosto Antinella e Carlotta sono rimaste legate dopo la morte di Frizzi Antonella Clerici e Carlotta Mantovan hanno trascorso insieme il Ferragosto.Antonella Clerici è tra loro e più volte ha dichiarato come la scomparsa del conduttore - avvenuta a causa di una grave malattia - l'abbia cambiata profondamente. Milgiaia sono i like arrivati ad appr ...