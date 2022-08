Amici 21 | Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli stanno insieme? Alex reagisce malissimo

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Sono passati ormai due mesi da quando la coppia formata daRina e, cantante e ballerina conosciutisi ad21, è scoppiata. E a quanto pare la bellissima pugliese avrebbe una nuova fiamma. Non un ragazzo qualunque, bensì, anche lui ballerino di latino americano ed ex allievo di Raimondo Todaro ad21., storica ex insegnante rivela: “Non è più come un tempo” Chiamata in causa sulle ultime edizioni diconfrontate con l’esordio del talent di Maria De Filippi, un’ex professoressa spiega cos’è cambiato21,...