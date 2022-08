Alle “parlamentarie” del Movimento 5 Stelle è stata approvata la lista di 15 candidati proposti dal presidente del partito Giuseppe Conte

Roberto_Fico : Si aprono questa mattina le #Parlamentarie del @Mov5Stelle. La nostra comunità contribuirà a scegliere i candidati… - lorepregliasco : Oltre l'86% degli iscritti 5S votanti alle parlamentarie online ha approvato la lista di nomi proposti dal presiden… - virginiaraggi : In bocca al lupo a tutti i candidati alle parlamentarie del @Mov5Stelle. Vi sostengo. - MarianIan5 : RT @boni15_boni: Elezioni: record parlamentarie M5S, 50 mila votanti. ROMA. Hanno partecipato 50.014 persone, il dato più alto di sempre. A… - micheilucia : RT @Newsinunclick: Si sono chiuse le Parlamentarie M5s con un boom di partecipanti: oltre 50mila. 'Alle parlamentarie per le elezioni polit… -

Alla consultazione on line, che si è chiusa22 di ieri, hanno votato 50.014 iscritti al M5s ...sentito grazie alla comunità del Movimento 5 stelle per la grande affluenza a queste ''",...Leerano iniziate10 e gli iscritti hanno potuto 'esprimere le loro preferenze sui rappresentanti alla Camera e al Senato per le prossime elezioni del 25 settembre'. La rosa era di ...Le «parlamentarie» premiano i nomi dei grillini scelti dall’ex premier tra cui spicca quello dell’ex sindaca Chiara Appendino rappresenterà il Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni. Si sono c ...Sono stati circa 50.000 gli iscritti al Movimento 5 stelle che ieri hanno partecipato alle parlamentarie per definire le liste in vita delle prossime elezioni. Nella scorsa edizione, quando alla guida ...