Ucraina, il “metodo Nato” spinge la guerra nella terza fase: e Kiev ne esce avvantaggiata rispetto a Mosca (Di martedì 16 agosto 2022) Le armi e l’addestramento Nato sono stati decisivi questa estate in Ucraina. Tuttavia, si fa alla svelta a fare uno più uno e concludere che il “cambio di passo” mostrato dagli ucraini non abbia ragioni solo tecnologiche e che l’evidente rallentamento dei russi dipenda non solo dal calo quantitativo e qualitativo di uomini e mezzi: c’è un terzo elemento, importante quanto e più delle armi e del know-how per usarle. La Nato ha portato ai combattenti ucraini una rivoluzione nel funzionamento dell’organizzazione e nella mentalità delle stesse forze armate. Il “metodo Nato” implica la possibilità per ogni sottoufficiale, nell’ ambito dell’ attuazione del piano di battaglia, di decidere circa l’impiego delle risorse, umane e materiali, che possono aiutarlo a risolvere il problema che ha di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Le armi e l’addestramentosono stati decisivi questa estate in. Tuttavia, si fa alla svelta a fare uno più uno e concludere che il “cambio di passo” mostrato dagli ucraini non abbia ragioni solo tecnologiche e che l’evidente rallentamento dei russi dipenda non solo dal calo quantitativo e qualitativo di uomini e mezzi: c’è un terzo elemento, importante quanto e più delle armi e del know-how per usarle. Laha portato ai combattenti ucraini una rivoluzione nel funzionamento dell’organizzazione ementalità delle stesse forze armate. Il “” implica la possibilità per ogni sottoufficiale, nell’ ambito dell’ attuazione del piano di battaglia, di decidere circa l’impiego delle risorse, umane e materiali, che possono aiutarlo a risolvere il problema che ha di ...

euroue : RT @nelloscavo: #Bucha non è solo l’altro nome dell’inferno per civili inermi. Bucha è metodo #Russia per dominare e addomesticare. Come a… - fpresot : RT @nelloscavo: #Bucha non è solo l’altro nome dell’inferno per civili inermi. Bucha è metodo #Russia per dominare e addomesticare. Come a… - GCirinei : RT @nelloscavo: #Bucha non è solo l’altro nome dell’inferno per civili inermi. Bucha è metodo #Russia per dominare e addomesticare. Come a… - franca705 : RT @nelloscavo: #Bucha non è solo l’altro nome dell’inferno per civili inermi. Bucha è metodo #Russia per dominare e addomesticare. Come a… - rulajebreal : RT @nelloscavo: #Bucha non è solo l’altro nome dell’inferno per civili inermi. Bucha è metodo #Russia per dominare e addomesticare. Come a… -