Ubriaco, cade in monopattino scendendo da Città Alta: ferita la ragazza a bordo (Di martedì 16 agosto 2022) Bergamo. Maggiori controlli da parte della Polizia di Stato durante i giorni di Ferragosto, caratterizzati dall'aumento del traffico dovuto alle partenze e ai rientri in Città dalle zone di villeggiatura, al fine di garantire il rispetto delle norme in funzione della tutela della sicurezza stradale, prevenire le condizioni psico-fisiche non idonee come la guida sotto l'effetto di alcol e droga per impedire la sinistrosità stradale. Proprio in piena notte di Ferragosto, poco dopo le tre, la pattuglia di Polizia Stradale è intervenuta in Città Alta per i rilievi di un incidente stradale con un ferito lieve a seguito di una caduta autonoma per la perdita di controllo di un monopattino a noleggio. Due ragazzi, il conducente di 29 anni e la passeggera di 23, nonostante la normativa in vigore vieti di viaggiare in due a ...

