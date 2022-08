Traffico Roma del 16-08-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 agosto 2022) Luceverdeha trovati dalla redazionein coda sulla A1Napoli per incidente tra il bivio della A24Teramo e la diramazioneSud verso Napoli disagi anche sulla diramazioneNord dove per un camion in fiamme si segnalano code tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in direzione del raccordo prudenza anche per la scarsa visibilità a causa del fumo sempre alle porte dirallentamenti sulla A12Civitavecchia per incendio tra Cerveteri e Torre in Pietra versoregolare la situazione sul raccordo anulare di vincita al Foro Italico Sono in corso i campionati europei di nuoto Elite Masterprezzo dello stadio Nicola Pietrangeli divieto di fermata sulla ...