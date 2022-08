“Tantissimi italiani sono in vacanza”, la scusa di Pregliasco per spiegare i bassi numeri del Covid (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago – Pregliasco proprio non ce la fa a non “gufare” per un ritorno del Covid. Col suo solito fare a dir poco pessimistico, il virologo non riesce a guardare con serenità i dati incoraggianti sui bassi numeri di casi di Covid registrati in questi giorni. numeri bassi perché “Tantissimi italiani sono in vacanza” Secondo i bollettini, oggi in Italia si sono riscontrati appena 8.944 nuovi contagi e 70 decessi. numeri bassi che farebbero ben sperare tutti, tranne Pregliasco. Quest’ultimo ha dato la sua particolare visione dei fatti, parlandone a Adnkronos. Secondo il virologo e docente all’università Statale di Milano, i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 agosto 2022) Roma, 16 ago –proprio non ce la fa a non “gufare” per un ritorno del. Col suo solito fare a dir poco pessimistico, il virologo non riesce a guardare con serenità i dati incoraggianti suidi casi diregistrati in questi giorni.perché “in” Secondo i bollettini, oggi in Italia siriscontrati appena 8.944 nuovi contagi e 70 decessi.che farebbero ben sperare tutti, tranne. Quest’ultimo ha dato la sua particolare visione dei fatti, parlandone a Adnkronos. Secondo il virologo e docente all’università Statale di Milano, i ...

