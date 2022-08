Poggioreale, detenuti vogliono vedere le partite del Napoli in chiaro. La proposta a Sky (Di martedì 16 agosto 2022) Chi non sogna di vedere le partite della propria squadra di calcio del cuore in chiaro, senza pagare alcun abbonamento? La risposta è scontata, ma non per i detenuti del carcere di Poggioreale , che ... Leggi su leggo (Di martedì 16 agosto 2022) Chi non sogna diledella propria squadra di calcio del cuore in, senza pagare alcun abbonamento? La risposta è scontata, ma non per idel carcere di, che ...

ciropellegrino : Dei detenuti non interessa niente a nessuno, figuriamoci in campagna elettorale. Figuriamoci a #Ferragosto. Oggi ne… - leggoit : Poggioreale, detenuti vogliono vedere le partite del #Napoli in chiaro. La proposta a #Sky - fabiobellentani : RT @ciropellegrino: Dei detenuti non interessa niente a nessuno, figuriamoci in campagna elettorale. Figuriamoci a #Ferragosto. Oggi nel ca… - marinellacorso : @dDinoPirri Però nel carcere di Poggioreale a quanto pare anche i detenuti hanno come prima preoccupazione quella d… - fabbal18 : RT @ciropellegrino: Dei detenuti non interessa niente a nessuno, figuriamoci in campagna elettorale. Figuriamoci a #Ferragosto. Oggi nel ca… -