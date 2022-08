Ndombele arriva a Napoli, lo ha già comunicato ai compagni del Tottenham” (Di martedì 16 agosto 2022) Secondo il Daily Mail, Ndombele va al Napoli, il giocatore ha già annunciato la notizia ai suoi compagni di squadra del Tottenham. “Tanguy Ndombele è in arrivo a Napoli“. Ad annunciarlo è il Daily Mail. Secondo il quotidiano britannico, la formula definita tra Napoli e Tottenham per il centrocampista franco-congolese è quella del prestito oneroso pari a un milione di riscatto con diritto di riscatto fissato a 30. Il Daily Mail aggiunge ulteriori dettagli, affermando anche che: ” Ndombele avrebbe già comunicato ai propri compagni di squadra agli Spurs la sua decisione di aggregarsi alla corte di Luciano Spalletti“. Napoli, 5 cose che non sai di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 16 agosto 2022) Secondo il Daily Mail,va al, il giocatore ha già annunciato la notizia ai suoidi squadra del. “Tanguyè in arrivo a“. Ad annunciarlo è il Daily Mail. Secondo il quotidiano britannico, la formula definita traper il centrocampista franco-congolese è quella del prestito oneroso pari a un milione di riscatto con diritto di riscatto fissato a 30. Il Daily Mail aggiunge ulteriori dettagli, affermando anche che: ”avrebbe giàai propridi squadra agli Spurs la sua decisione di aggregarsi alla corte di Luciano Spalletti“., 5 cose che non sai di ...

napolipiucom : Ndombele arriva a Napoli, lo ha già comunicato ai compagni del Tottenham' #napoli #ndombele #ForzaNapoliSempre… - 1926_cri : Se Rabiot non va al Manchester non prendono Paredes e Fabian non va al PSG e non arriva Ndombele. Non so se ho capi… - GianniGabs : @PolliceAzzurro Si piange un calciatore forte come lui quando va via…si esulta quando ne arriva uno (speriamo) altr… - 107DELPIERISTA : @bruttapas Nn diciamo eresie però soprattutto poi nel paragonarlo a iniesta.. la mai curiosità sarà ora che arriva… - NaplesVito : @mirkocalemme @Chiariello_CS Ndombele arriva ugualmente non ci interessa di paredes -