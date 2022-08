Napoli, Ndombele a un passo: la situazione (Di martedì 16 agosto 2022) Sono giorni frenetici a Castel Volturno. Se il campionato del Napoli infatti è iniziato nel migliore dei modi con la vittoria ottenuta contro il Verona, sul calciomercato c’è ancora molto da fare. Per completare la rosa di Spalletti infatti mancano almeno un attaccante e un centrocampista di qualità (visto il probabile addio di Fabian Ruiz). Obiettivi su cui il ds Giuntoli si sta muovendo da tempo per cercare di accontentare il tecnico toscano il più rapidamente possibile. Per la mediana il nome giusto individuato dagli azzurri è quello di Tanguy Ndombele, centrocampista francese di proprietà del Tottenham che ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Lione. Per l’attacco invece si insiste con il Sassuolo per Raspadori: il classe 2002 è vicino al trasferimento in azzurro ma, prima di vederlo con la maglia del ... Leggi su open.online (Di martedì 16 agosto 2022) Sono giorni frenetici a Castel Volturno. Se il campionato delinfatti è iniziato nel migliore dei modi con la vittoria ottenuta contro il Verona, sul calciomercato c’è ancora molto da fare. Per completare la rosa di Spalletti infatti mancano almeno un attaccante e un centrocampista di qualità (visto il probabile addio di Fabian Ruiz). Obiettivi su cui il ds Giuntoli si sta muovendo da tempo per cercare di accontentare il tecnico toscano il più rapidamente possibile. Per la mediana il nome giusto individuato dagli azzurri è quello di Tanguy, centrocampista francese di proprietà del Tottenham che ha trascorso la seconda parte della scorsa stagione in prestito al Lione. Per l’attacco invece si insiste con il Sassuolo per Raspadori: il classe 2002 è vicino al trasferimento in azzurro ma, prima di vederlo con la maglia del ...

