Morbide e cremose | facilissime | Da farle tutti i giorni ! La ricetta magica!

(Di martedì 16 agosto 2022) Un dessert da provare a realizzare subito è sicuramente quello delle crostatine di formaggio. La preparazione richiede il suo tempo ma leggendo qui di seguito, e con attenzione, tutto apparirà molto semplice. I tuoi ospiti ameranno queste crostatine dal primo morso e ti chiederanno il bis più di una volta. Crostatine di formaggio: ingredienti per l’impasto. Per creare l’impasto per 11 crostatine occorrono i seguenti ingredienti: 45 gr di acqua fredda 190 gr di farina per dolci 10 gr di zucchero 97 gr di burro freddo 2 gr di sale 1 tuorlo d’uovo Preparazione dell’impasto. In una ciotola portiamo un tuorlo d’uovo, il sale, lo zucchero, l’acqua e amalgamiamo per poi mettere qualche attimo da parte. Dopodiché un un frullatore portiamo il burro e la farina per poi azionare l’elettrodomestico. Lavoriamo gli ingredienti fino a far macinare tutto finemente per poi trasferire il risultato in ...