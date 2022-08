LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Bertocchi prima e Pellacani terza ad un tuffo dal termine (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 13.07: Si è chiusa la quarta rotazione con Elena Bertocchi prima (207.25) davanti alla svizzera Michelle Heimberg (203.70) e a Chiara Pellacani (200.25). 13.03: Sale al quinto posto la svedese Emilia Nilsson Garip, che ha un totale di 196.75 punti. 13.00: Uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo da 48 punti per Chiara Pellacani. L’azzurra è terza con 200.25 a sette punti dalla compagna di squadra. 12.58: Quarto tuffo per l’olandese Wils, che conquista 48 punti e si porta al terzo posto con 200.15. 12.57: Ci sono 50.40 per la svizzera Heimberg con l’uno e ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 13.07: Si è chiusa la quarta rotazione con Elena(207.25) davanti alla svizzera Michelle Heimberg (203.70) e a Chiara(200.25). 13.03: Sale al quinto posto la svedese Emilia Nilsson Garip, che ha un totale di 196.75 punti. 13.00: Uno e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo da 48 punti per Chiara. L’azzurra ècon 200.25 a sette punti dalla compagna di squadra. 12.58: Quartoper l’olandese Wils, che conquista 48 punti e si porta al terzo posto con 200.15. 12.57: Ci sono 50.40 per la svizzera Heimberg con l’uno e ...

7princ_8 : Fotocopia di ieri pomeriggio! Sito LEN impallato e altri siti tutti su Monaco! È mai possibile che devo usare il VP… - zazoomblog : LIVE Tuffi Europei 2022 in DIRETTA: Chiara Pellacani per sbancare dal metro. Occhio a Di Maria-Timbretti dalla piat… - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Storico oro per l'Italia dei tuffi agli Europei di nuoto #Roma2022: Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Eduard Timbretti… - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: ITALIA CAMPIONE D'EUROPA! Storico trionfo nel Team Event - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: l'Italia punta alla prima medaglia nel Team Event -