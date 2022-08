LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: alle 22.15 la finale di Marcell Jacobs! (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A CHE ORA CORRE ESATTAMENTE Marcell JACOBS: CORSIA E AVVERSARI RIEPILOGO GARE DEL MATTINO 22.13 Fasciatura alla gamba sinistra per Marcell Jacobs: c’è un po’ d’apprensione prima della finale. 22.10 Si illuminano le corsie, si scalda l’Olympiastadion. Fra cinque minuti comincerà la finale dei 100 metri. 22.08 Tributo di tutto lo stadio per Arthur Abele, decathleta tedesco ex campione europeo che è giunto al suo passo d’addio. 22.05 In terza posizione c’è un’altra tedesca, Vita. 65.20 per lei. 22.02 67.87 per Pudenz! A soli 8 centimetri da Perkovic: c’è il primato personale per la tedesca. 22.00 67.95!! Sandra Perkovic si mette al comando con un metro di vantaggio sulla Pudenz! 21.58 In corso il quinto turno di lanci nel disco: sempre davanti la ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAA CHE ORA CORRE ESATTAMENTEJACOBS: CORSIA E AVVERSARI RIEPILOGO GARE DEL MATTINO 22.13 Fasciatura alla gamba sinistra perJacobs: c’è un po’ d’apprensione prima della. 22.10 Si illuminano le corsie, si scalda l’Olympiastadion. Fra cinque minuti comincerà ladei 100 metri. 22.08 Tributo di tutto lo stadio per Arthur Abele, decathleta tedesco ex campione europeo che è giunto al suo passo d’addio. 22.05 In terza posizione c’è un’altra tedesca, Vita. 65.20 per lei. 22.02 67.87 per Pudenz! A soli 8 centimetri da Perkovic: c’è il primato personale per la tedesca. 22.00 67.95!! Sandra Perkovic si mette al comando con un metro di vantaggio sulla Pudenz! 21.58 In corso il quinto turno di lanci nel disco: sempre davanti la ...

