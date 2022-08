Juventus, le ultime sull’infortunio di Di Maria: l’esito degli esami e i tempi di recupero (Di martedì 16 agosto 2022) L’inizio di stagione con la maglia della Juventus è stato strepitoso, Angel Di Maria si conferma un calciatore di altissimo livello. La squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato i primi tre punti, all’esordio in Serie A contro il Sassuolo. L’argentino ha sbloccato il risultato con un grandissimo gol, poi la doppietta di Vlahovic. L’ex Psg ha accusato un infortunio durante la partita ed è stato costretto al cambio. La Juventus ha aggiornato sull’infortunio: “Angel Di Maria è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”. Il calciatore non prenderà parte alle partite contro Sampdoria e Roma. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 16 agosto 2022) L’inizio di stagione con la maglia dellaè stato strepitoso, Angel Disi conferma un calciatore di altissimo livello. La squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato i primi tre punti, all’esordio in Serie A contro il Sassuolo. L’argentino ha sbloccato il risultato con un grandissimo gol, poi la doppietta di Vlahovic. L’ex Psg ha accusato un infortunio durante la partita ed è stato costretto al cambio. Laha aggiornato: “Angel Diè stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato”. Il calciatore non prenderà parte alle partite contro Sampdoria e Roma. L'articolo CalcioWeb.

